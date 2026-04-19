Харрис: конфликт в Иране – попытка Трампа отвлечь внимание от файлов Эпштейна

Ведомости

Президент США Дональд Трамп использует иранскую войну как «жалкую попытку отвлечь внимание от файлов Эпштейна». Об этом бывший вице-президент США Камала Харрис заявила на обеде, организованном Женским демократическим советом Мичигана. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Харрис также заявила, что у власти находится «самая коррумпированная, грубая и некомпетентная администрация» в истории страны. По мнению политика, Трамп был «втянут» в войну израильским премьером Биньямином Нетаньяху, хотя американский народ этого не хотел.

Харрис обвинила Трампа в том, что он первым из американских президентов отказался защищать союзников США и поддерживать международные нормы, включая суверенитет и территориальную целостность. Из-за этого, по ее словам, Соединенные Штаты стали «ненадежным» партнером.

В 2005 г. полиция Палм-Бич (штат Флорида) начала расследование против финансиста Джеффри Эпштейна по обвинению в сексуальном насилии над 14-летней девочкой. Тогда же источники СМИ рассказали о влиятельных гостях Эпштейна, для которых он организовывал интимные услуги. В тот раз дело закончилось сделкой со следствием и сроком в 18 месяцев. Однако жертвы продолжили подавать иски против Эпштейна, и в 2019 г. он снова был арестован по подозрению в торговле людьми и вовлечении их в проституцию. В том же году финансист, по официальной версии, совершил суицид в тюремной камере.

