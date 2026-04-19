Явка на парламентских выборах в Болгарии достигла 45%

Фаворитом экзитполов стала партия евроскептика Румена Радева
Ведомости

Явка на досрочных парламентских выборах в Болгарии, по данным экзитпола Mira Research, на 19:00 (совпадает с московским) составила 44,9%, сообщает Novinite.

Исследование Trend показало 43,4% по состоянию на то же время, а Gallup International Balkan фиксировал 45% уже к 18:00. Ожидается, что к моменту закрытия участков в 20:00 (с возможным продлением до 21:00) явка может достичь 50%.

Всего в выборах имеет право участвовать 6 575 151 гражданин. В стране открыт 12 721 избирательный участок, из них 9354 оснащены машинами для голосования, а 3367 работают только с бумажными бюллетенями. За рубежом работают 493 участка в 55 странах.

На выборах конкурируют 4783 кандидата, представляющих 14 партий, 10 коалиций и одного независимого кандидата в 22-м округе (Смолян). Среди кандидатов 1440 женщин и 3343 мужчины.

Согласно данным опросов, партия бывшего президента Болгарии Румена Радева «Прогрессивная Болгария» лидирует по популярности – она может набрать набирая 37,5% голосов, передает Reuters со ссылкой на данные экзитпола исследовательского центра Alpha Research.

На втором месте – партия «Герб» бывшего премьер-министра Бойко Борисова с 16,2%. Радев, евроскептик и бывший военный летчик, выступающий против военной поддержки Украины, ушел с поста президента в январе, чтобы участвовать в выборах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь