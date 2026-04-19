Премьер Испании хочет создать международную коалицию для борьбы с правыми силами
Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен оказать давление на крайне правые силы по всему миру, создав международную коалицию для борьбы с ними. Об этом пишет Politico со ссылкой на выступление Санчеса.
«Мы будем давить на тех, кто считает себя совершенно неприкасаемым. На миллиардеров с безграничной жадностью. На тех, кто спекулирует на домах людей», – сказал он.
Санчес считает, что крайне правые политические силы «организуются на международном уровне», но их численность «свидетельствует скорее о слабости, чем о силе»: «Они кричат не потому, что побеждают, а потому, что знают, что их время подходит к концу».
Испанский премьер выступил с такой инициативой на конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне. Это мероприятие объединило левых по всему миру и представлено Санчесом как «скоординированное международное противодействие тому, что он назвал глобализированным крайне правым движением». В мероприятии приняли участие около 6000 левоориентированных должностных лиц, политических аналитиков и активистов.
В марте президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту «прекратить всю торговлю с Испанией» в ответ на отказ Мадрида предоставить свои военные базы для бомбардировок Ирана. Трамп не уточнил, каким образом будет реализована эта угроза, отметив лишь, что у США есть право ввести эмбарго на испанские товары.