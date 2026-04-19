Лидер Канады назвал экономические связи с США слабостью, которую надо исправить

Карни отметил, что мир стал более опасным и раздробленным, а США фундаментально изменили подход к торговле, подняв пошлины до уровней, которые в последний раз наблюдались во времена Великой депрессии. По его словам, пошлины президента Дональда Трампа ударили по работникам автомобильной и сталелитейной отраслей, а бизнес сдерживает инвестиции из-за «покрова неопределённости». Многие канадцы также возмущены комментариями Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м штатом.