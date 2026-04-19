Лидер Канады назвал экономические связи с США слабостью, которую надо исправить
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что тесные экономические связи страны с Соединенными Штатами, которые когда-то были сильной стороной, теперь стали слабостью, требующей исправления. Об этом он сказал в 10-минутном видеообращении, опубликованном в воскресенье, передает ABC News.
Карни отметил, что мир стал более опасным и раздробленным, а США фундаментально изменили подход к торговле, подняв пошлины до уровней, которые в последний раз наблюдались во времена Великой депрессии. По его словам, пошлины президента Дональда Трампа ударили по работникам автомобильной и сталелитейной отраслей, а бизнес сдерживает инвестиции из-за «покрова неопределённости». Многие канадцы также возмущены комментариями Трампа о том, что Канада могла бы стать 51-м штатом.
Карни заявил, что его правительство работает над укреплением экономики через привлечение инвестиций и подписание торговых соглашений с другими странами. Он намерен регулярно информировать канадцев о прогрессе в диверсификации экономики в сторону от США. «Безопасности нельзя достичь, игнорируя очевидное или преуменьшая реальные угрозы», – сказал он, пообещав не приукрашивать трудности.
Премьер подчеркнул, что Канада должна позаботиться о себе, потому что нельзя полагаться на одного иностранного партнера. «Мы не можем контролировать потрясения, исходящие от наших соседей, – сказал он. – Мы можем контролировать то, что происходит здесь». Карни добавил, что просто надеяться на возвращение США к нормальному поведению – нежизнеспособная стратегия.