Кириенко вручил орден Дружбы мэру Грозного
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову орден Дружбы. Церемония прошла в ходе III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» в Национальном центре «Россия».
Как отмечает корреспондент «Ведомостей», Кадырова наградили первым. Другим руководителям управлений территорий населенных пунктов РФ и главам администраций также были вручены благодарности президента, медали орденов «За заслуги перед Отечеством». Ряду чиновников присвоили почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Кадыров стал единственным награжденным из Чечни.
Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного 30 марта. В документе отмечается, что это решение было принято в результате достигнутых Кадыровым трудовых успехов и его многолетней добросовестной работы.
Кадыров родился в 1991 г. в Грозном. Он получил образование в Чеченском государственном университете по специальности юриспруденция. Занимал должности помощника мэра Грозного, помощника руководителя администрации главы и правительства Чечни. Кроме того, он был мэром города Аргун. На посту мэра Грозного Кадыров находится с 2021 г.