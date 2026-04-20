WSJ: Германия перестраивает автомобильные заводы в оружейные

Каждый месяц в немецкой обрабатывающей промышленности, включая некогда доминирующий автомобильный сектор, исчезает около 15 000 рабочих мест. Компания Mercedes-Benz сообщила о падении прибыли на 49% за 2025 г., а второй по величине автопроизводитель в мире Volkswagen заявил о ее снижении на 44% за тот же период. В компании также объявили о планах сократить 50 000 рабочих мест к 2030 г.