WSJ: Германия перестраивает автомобильные заводы в оружейные
Германия переориентирует свои автомобильные заводы на производство пушек. Автомобильная промышленность переживает кризис, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные правительства ФРГ.
Каждый месяц в немецкой обрабатывающей промышленности, включая некогда доминирующий автомобильный сектор, исчезает около 15 000 рабочих мест. Компания Mercedes-Benz сообщила о падении прибыли на 49% за 2025 г., а второй по величине автопроизводитель в мире Volkswagen заявил о ее снижении на 44% за тот же период. В компании также объявили о планах сократить 50 000 рабочих мест к 2030 г.
При этом недавние изменения в законодательстве Германии и Евросоюза дали оборонным компаниям доступ к финансированию. По всей промышленной зоне Германии производственные линии перестраиваются под механизмы перевооружения Европы. WSJ пишет, что подход Берлина заключается не в возрождении экономики, а в ее замене. Заводские цеха и уволенные квалифицированные рабочие перенаправляются в расширяющийся сектор.
По данным газеты, Volkswagen ведет переговоры с израильскими компаниями, чтобы начать производство компонентов для системы «Железный купол» к 2027 г. Ряд компаний ввели третью смену для производства оружия и боеприпасов для Украины. Кроме того, на территории Германии вскоре начнется производство ЗРК Patriot, которые раньше создавали исключительно американцы. По данным правительства, почти 90% европейского венчурного капитала, инвестированного в оборонные технологии, поступает в немецкие компании.
В сентябре 2025 г. издание Politico, ознакомившееся с планом военных закупок Берлина, писало, что Германия в своей программе перевооружения ориентируется на европейский ВПК, и только 8% оружия будет закупаться у США. По данным газеты, минобороны ФРГ готовится заключить контракты на закупку и разработку вооружений на сумму около 83 млрд евро до конца 2026 г.