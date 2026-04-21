Путин рассказал о создании зоны безопасности на границе с Украиной
Российские военные постепенно создают зону безопасности на границе с Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями муниципалитетов.
«Зона безопасности постепенно-постепенно, но она создается на сопредельной территории. Мы будет так действовать и дальше, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов», – сказал глава государства.
21 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что территория Луганской народной республики (ЛНР) полностью перешла под контроль ВС РФ. Он отметил, что в марте и апреле российская армия взяла под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории.
Руководитель Генштаба подчеркнул, что группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Центр» наращивает зону контроля и создает полосу безопасности в Днепропетровской области. Боевые действия ведутся и на других направлениях.