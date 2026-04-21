Главная / Политика /

Герасимов рассказал о весеннем продвижении российских войск

Всего с начала 2026 года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов
Инна Шульгина
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Территория Луганской народной республики (ЛНР) полностью перешла под контроль ВС РФ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов военнослужащим на пункте управления общевойскового объединения Южной группировки.

В марте и апреле, по словам Герасимова, российские войска взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. Всего с начала 2026 г. под контроль российской армии перешло 80 населенных пунктов и более 1700 «квадратов».

«Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется на всех направлениях», – подчеркнул Герасимов.

По словам начальника генштаба, «Южная» группировка наступает в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. На этом направлении в марте под контроль российской армии перешли шесть населенных пунктов, а в апреле было освобождено село Диброва.

На северном фланге третья армия активно продвигается на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска. Передовые подразделения расположены на расстоянии примерно 12 и 7 км от восточных окраин этих городов соответственно. Ведутся уличные бои в Кривой Луке. В Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки наносят поражение формированиям противника и продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города. Идут бои в пригородах Константиновки – в Новодмитровке и Ильиновке.

Группировка войск «Север», ведя одновременное наступление на нескольких направлениях, продолжает создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. В марте к ВС РФ перешли 15 населенных пунктов. В апреле под контроль были взяты Волчанские Хутора и Зыбино.

В своей зоне ответственности на широком фронте развивает наступление группировка войск «Запад». В марте были освобождены восемь населенных пунктов. Окончена ликвидация окруженного врага на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового. Соединения и воинские части группировки ведут уличные бои по уничтожению формирований противника в Боровой, Светогорске, Студенке и Старом Караване. Самые интенсивные боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении: штурмовые подразделения продолжают освобождение Красного Лимана. Под контролем ВС РФ находится около 70% территории города.

Герасимов также рассказал о боях в зоне ответственности группировки «Центр». Военнослужащие нарастили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья. Под контроль российской армии перешли Гришино и Павловка, завершается зачистка Нового Донбасса от формирований противника. Продолжаются бои за Белицкое, одновременно часть сил создает полосу безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой, где под контролем ВС РФ находится уже более 75% территории.

Войска «Востока» в зоне своего наступления активно продвигаются на запад в восточной части Запорожской области. Украинские подразделения в попытках остановить наступление ВС РФ в феврале – марте провели более 170 безуспешных контратак. По словам Герасимова, они потеряли более 3000 человек и свыше 160 единиц техники, но «своих целей не достигли».

«Командование вооруженных сил Украины, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. км территории. Вместе с тем соединения и воинские части группировки войск «Восток», отразив атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великомихайловка и Покровская, не допустили утраты территории и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области», – сказал Герасимов.

Начальник Генштаба добавил, что западнее Гуляйполя штурмовые подразделения продолжают активное наступление: к ВС РФ перешли Байково и Луговское, ведутся бои в Воздвижевке, на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

Военные группировки «Днепр» наступают в направлении Запорожья. Освобождена Веселянка, продолжаются уличные бои в Орехове и в Запорожце.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальные разногласия между Россией и Украиной заключаются «в считанных километрах». Так он прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса что переговоры по Украине упираются в спор о «нескольких квадратных километрах». По словам представителя Кремля, России осталось освободить 17–18% ДНР, что является «считанными километрами». Это позволит выйти на административные границы республики.

