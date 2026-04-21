Герасимов рассказал о весеннем продвижении российских войск

На северном фланге третья армия активно продвигается на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска. Передовые подразделения расположены на расстоянии примерно 12 и 7 км от восточных окраин этих городов соответственно. Ведутся уличные бои в Кривой Луке. В Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки наносят поражение формированиям противника и продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города. Идут бои в пригородах Константиновки – в Новодмитровке и Ильиновке.