Герасимов рассказал о весеннем продвижении российских войскВсего с начала 2026 года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов
Территория Луганской народной республики (ЛНР) полностью перешла под контроль ВС РФ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов военнослужащим на пункте управления общевойскового объединения Южной группировки.
В марте и апреле, по словам Герасимова, российские войска взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 кв. км территории. Всего с начала 2026 г. под контроль российской армии перешло 80 населенных пунктов и более 1700 «квадратов».
«Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется на всех направлениях», – подчеркнул Герасимов.
По словам начальника генштаба, «Южная» группировка наступает в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. На этом направлении в марте под контроль российской армии перешли шесть населенных пунктов, а в апреле было освобождено село Диброва.
На северном фланге третья армия активно продвигается на запад на широком фронте в направлении Славянска и Краматорска. Передовые подразделения расположены на расстоянии примерно 12 и 7 км от восточных окраин этих городов соответственно. Ведутся уличные бои в Кривой Луке. В Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки наносят поражение формированиям противника и продвигаются вглубь жилой застройки в северо-восточной и юго-западной частях города. Идут бои в пригородах Константиновки – в Новодмитровке и Ильиновке.
Группировка войск «Север», ведя одновременное наступление на нескольких направлениях, продолжает создавать полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. В марте к ВС РФ перешли 15 населенных пунктов. В апреле под контроль были взяты Волчанские Хутора и Зыбино.
В своей зоне ответственности на широком фронте развивает наступление группировка войск «Запад». В марте были освобождены восемь населенных пунктов. Окончена ликвидация окруженного врага на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового. Соединения и воинские части группировки ведут уличные бои по уничтожению формирований противника в Боровой, Светогорске, Студенке и Старом Караване. Самые интенсивные боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении: штурмовые подразделения продолжают освобождение Красного Лимана. Под контролем ВС РФ находится около 70% территории города.
Герасимов также рассказал о боях в зоне ответственности группировки «Центр». Военнослужащие нарастили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья. Под контроль российской армии перешли Гришино и Павловка, завершается зачистка Нового Донбасса от формирований противника. Продолжаются бои за Белицкое, одновременно часть сил создает полосу безопасности в Днепропетровской области. Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой, где под контролем ВС РФ находится уже более 75% территории.
Войска «Востока» в зоне своего наступления активно продвигаются на запад в восточной части Запорожской области. Украинские подразделения в попытках остановить наступление ВС РФ в феврале – марте провели более 170 безуспешных контратак. По словам Герасимова, они потеряли более 3000 человек и свыше 160 единиц техники, но «своих целей не достигли».
«Командование вооруженных сил Украины, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. км территории. Вместе с тем соединения и воинские части группировки войск «Восток», отразив атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великомихайловка и Покровская, не допустили утраты территории и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области», – сказал Герасимов.
Начальник Генштаба добавил, что западнее Гуляйполя штурмовые подразделения продолжают активное наступление: к ВС РФ перешли Байково и Луговское, ведутся бои в Воздвижевке, на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.
Военные группировки «Днепр» наступают в направлении Запорожья. Освобождена Веселянка, продолжаются уличные бои в Орехове и в Запорожце.
12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальные разногласия между Россией и Украиной заключаются «в считанных километрах». Так он прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса что переговоры по Украине упираются в спор о «нескольких квадратных километрах». По словам представителя Кремля, России осталось освободить 17–18% ДНР, что является «считанными километрами». Это позволит выйти на административные границы республики.