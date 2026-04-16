Герасимов провел заседание Военного комитета ОДКБ
Заседание Военного комитета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошло под председательством начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, сообщило Минобороны.
«Мы детально обсудили ход реализации приоритетных направлений деятельности организации, выдвинутых Российской Федерацией в рамках председательства в ОДКБ в текущем году», – отметил Герасимов.
По данным ведомства, темами для обсуждения на заседании стала текущая военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Кроме того, участники встречи утвердили практические шаги для увеличения военного потенциала организации. Уточняется, что это необходимо для обеспечения региональной стабильности.
Глава российского Генштаба подчеркнул, что участники заседания акцентировали внимание на улучшении противовоздушной обороны коллективных авиационных сил и обучении военных кадров ОДКБ. Они также обсудили организацию совместной оперативной и боевой подготовки. По словам Герасимова, в 2026 г. должны пройти шесть совместных учений ОДКБ.
30 января президент РФ Владимир Путин провел совещание по военно-техническому сотрудничеству с членами правительства и Совета безопасности. Он в том числе говорил о взаимодействии Москвы с партнерами по ОДКБ и СНГ. Российский лидер подчеркнул, что развитие этих связей стало важной задачей для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений.