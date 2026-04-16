Шесть совместных учений ОДКБ пройдут в 2026 году

30 января президент РФ Владимир Путин провел совещание по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с членами правительства и Совета безопасности. Он в том числе говорил о взаимодействии Москвы с партнерами по ОДКБ и СНГ. По словам российского лидера, развитие этих связей стало важной задачей для укрепления как двусторонних, так и многосторонних отношений. Кроме того, такие взаимоотношения позволяют обеспечить стабильность и безопасность в Евразии.