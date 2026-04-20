Политика

Минобороны сообщило об ударах по объектам ОПК Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Эти действия стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России, сообщило Минобороны РФ.

Атака была совершена с помощью дальнобойного высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников. По данным оборонного ведомства, цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

В ночь на 20 апреля силы ПВО сбили 112 украинских БПЛА в Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей. При атаке украинских беспилотников на Туапсе в морском порту погиб мужчина. Еще один человек пострадал, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В порту начался пожар.

Новости СМИ2
