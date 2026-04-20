Силы ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над регионами России
Силы ПВО сбили 112 украинских БПЛА над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 19 апреля до 7:00 мск 20 апреля, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили цели в Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Краснодара («Пашковский») и Геленджика. Мера уже отменена.