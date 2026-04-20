При атаке БПЛА на Туапсе погиб мужчина
Мужчина погиб в результате атаки украинских беспилотников на Туапсе. Еще один человек пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По информации главы региона, мужчина погиб в морском порту. Пострадавшему оказывают медпомощь. В порту начался пожар.
Кроме того, фрагменты БПЛА повредили остекление в нескольких зданиях в Туапсе, включая начальную школу и детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом. Повреждения также получила газовая труба.
В ночь на 16 апреля БПЛА также атаковали Краснодарский край. Пострадали Туапсе, Лоо, Дагомыс, Новороссийск. По словам Кондратьева, погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка.