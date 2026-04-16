Главное об атаке украинских БПЛА на Краснодарский край

Главное об атаке украинских БПЛА на Краснодарский крайВ Туапсе погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка
Краснодарский край в ночь на 16 апреля подвергся атаке беспилотников ВСУ. Пострадали Туапсе, Лоо, Дагомыс, Новороссийск. Есть жертвы и раненые.
«Ведомости» собрали главное, что известно об ударах БПЛА в регионе.
В Туапсе ВСУ атаковали жилые дома, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Погибли два человека: 14-летняя девочка и взрослая девушка, ее личность устанавливается.
Число пострадавших в Туапсе достигло семи. Одну из женщин госпитализировали с травмами в состоянии средней степени тяжести. Остальным раненым медики помогли на месте происшествия.
Режим ЧС ввели в Туапсинском округе. Из-за падения обломков беспилотников повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальная школа.
Глава Туапсинского округа Сергей Бойко рассказал, в СОШ №6 был открыт пункт временного размещения, где сейчас располагаются 10 человек. Для жителей в ПВР есть раскладушки и постельное белье, а также горячее питание, чай и выпечка. Кроме того, сформированы семь рабочих групп.
Гражданское судно пострадало из-за падения обломков дрона в Новороссийске. Один человек находится в больнице после ранения. Произошел пожар, его уже ликвидировали.
В Сочи обломки попали по двум частным домам в Лазаревском районе и одному многоквартирному дому в Центральном районе.
В Дагомысе повреждено ограждение и оконные блоки детского сада. Дети переведены в другой корпус, поврежденное здание оцепили.
В ночь на 16 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 207 украинских беспилотников. Помимо Краснодарского края, атаки были отражены в Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областях, Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.