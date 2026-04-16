Над регионами России за ночь сбили 207 украинских БПЛА
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 207 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, все дроны были самолетного типа. Их сбили над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате ночной атаки на Туапсе погибли двое детей 5 и 14 лет, еще двое взрослых пострадали. Власти организуют помощь семьям погибших, пострадавшим оказывается медицинская помощь. После атаки в Туапсе отменены занятия в школах, в детских садах организованы дежурные группы.
В городе повреждены пять частных и один многоквартирный дом. Развернут пункт временного размещения. Обломки дронов зафиксированы также на территории предприятий в районе морского порта. В поселке Лоо под Сочи поврежден частный дом, пострадавших нет.
До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 15 апреля силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами страны.