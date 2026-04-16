Общество /

Два ребенка погибли при ночной атаке БПЛА в Туапсе

Ведомости

В Туапсе в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних – 5 и 14 лет», – написал он.

Глава региона поручил оказать помощь семьям погибших. Пострадавшим взрослым оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, в городе повреждены пять частных и один многоквартирный дом. Власти разворачивают пункт временного размещения для жителей. Обломки дронов также зафиксированы на территории предприятий в районе морского порта. В поселке Лоо под Сочи повреждены частный дом и хозяйственные постройки, пострадавших нет.

В региональном оперштабе сообщили, что после атаки в Туапсе отменены занятия в школах, а в детских садах организованы дежурные группы.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 15 апреля силы ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами страны. В тот же день сообщалось о гибели женщины в Белгородской области и водителя ведомственной пожарной охраны в Стерлитамаке в результате атак БПЛА.

