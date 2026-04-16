Два ребенка погибли при ночной атаке БПЛА в Туапсе

По предварительным данным, в городе повреждены пять частных и один многоквартирный дом. Власти разворачивают пункт временного размещения для жителей. Обломки дронов также зафиксированы на территории предприятий в районе морского порта. В поселке Лоо под Сочи повреждены частный дом и хозяйственные постройки, пострадавших нет.