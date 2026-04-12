Песков: спорные территории России и Украины – это «считанные километры»
Территориальные разногласия между Россией и Украиной заключаются «в считанных километрах». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что переговоры по Украине упираются в спор о «нескольких квадратных километрах», Песков уточнил, о каких именно территориях идет речь. По его словам, России осталось освободить 17–18% ДНР, что является «считанными километрами». Это позволит выйти на административные границы республики, добавил Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
«Это действительно считанные километры, грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Представитель Кремля также напомнил, что президент Владимир Путин говорил об этом еще более года назад, и подчеркнул, что российские войска продолжают продвижение.