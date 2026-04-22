Лондон и Париж проведут саммит для обсуждения прохода через Ормузский пролив
Великобритания и Франция проведут саммит военных планировщиков. Будут обсуждаться способы обеспечения беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, пишет Bloomberg со ссылкой на британский МИД.
Саммит состоится в Лондоне. Предполагается, что участие в двухдневном саммите примут планировщики из более чем 30 стран. Согласно заявлению британского министерства иностранных дел, конференция «продвинет военные планы по возобновлению работы пролива, как только позволят условия, после достижения устойчивого соглашения о прекращении огня».
Ормузский пролив, через который проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, остается закрытым для большинства коммерческих судов после нападения Израиля и США на Иран в конце февраля.
7 апреля США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. 13 апреля, после провала первого раунда переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к военно-морской блокаде Ормузского пролива.