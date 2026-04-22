Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Лондон и Париж проведут саммит для обсуждения прохода через Ормузский пролив

Ведомости

Великобритания и Франция проведут саммит военных планировщиков. Будут обсуждаться способы обеспечения беспрепятственного прохода через Ормузский пролив, пишет Bloomberg со ссылкой на британский МИД.

Саммит состоится в Лондоне. Предполагается, что участие в двухдневном саммите примут планировщики из более чем 30 стран. Согласно заявлению британского министерства иностранных дел, конференция «продвинет военные планы по возобновлению работы пролива, как только позволят условия, после достижения устойчивого соглашения о прекращении огня».

Ормузский пролив, через который проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа, остается закрытым для большинства коммерческих судов после нападения Израиля и США на Иран в конце февраля.

7 апреля США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. 13 апреля, после провала первого раунда переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к военно-морской блокаде Ормузского пролива.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте