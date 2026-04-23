США хотят заменить сборную Ирана на команду Италии на ЧМ-2026 по футболу

Состав участников чемпионата определился после стыковых матчей 31 марта и 1 апреля. Новый формат предполагает 12 групп по четыре команды. Квоты между конфедерациями распределены следующим образом: Европа получила 16 мест, Африка – девять, Азия – восемь, Южная Америка – шесть, Северная и Центральная Америка – шесть мест (включая трех хозяев), а Океания впервые получила прямую путевку. Главной новостью стало очередное отсутствие сборной Италии. Четырехкратные чемпионы мира уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти 1:4 после ничьей 1:1. Россия не будет участвовать в чемпионате из-за санкций.