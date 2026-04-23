США хотят заменить сборную Ирана на команду Италии на ЧМ-2026 по футболу
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Паоло Замполли предложил FIFA, чтобы вместо иранской команды на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 г. в США сыграла команда Италии. Об этом заявил сам Замполли Financial Times (FT).
«Подтверждаю, что я предложил Трампу и [президенту FIFA Джанни] Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией», – сказал он.
По словам Замполли, он сам является итальянцем по происхождению, поэтому его мечтой было бы увидеть на турнире в США команду Италии. Спецпредставитель американского лидера подчеркнул, что четыре титула чемпиона мира, которыми обладает Италия, оправдывают предоставление ей места в 2026 г.
Состав участников чемпионата определился после стыковых матчей 31 марта и 1 апреля. Новый формат предполагает 12 групп по четыре команды. Квоты между конфедерациями распределены следующим образом: Европа получила 16 мест, Африка – девять, Азия – восемь, Южная Америка – шесть, Северная и Центральная Америка – шесть мест (включая трех хозяев), а Океания впервые получила прямую путевку. Главной новостью стало очередное отсутствие сборной Италии. Четырехкратные чемпионы мира уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти 1:4 после ничьей 1:1. Россия не будет участвовать в чемпионате из-за санкций.