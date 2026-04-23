В Южной Корее 40 000 сотрудников Samsung вышли на протест из-за низких зарплат
Протестующие собрались возле крупного заводского комплекса Samsung к югу от Сеула. Профсоюзы и полиция насчитали 40 000 протестующих работников. Агентство отмечает, что такое количество делает демонстрацию самой масштабной для Samsung, которая «давно известна своими методами подавления профсоюзов».
«Если их требования не будут удовлетворены, они планируют объявить забастовку на 18 дней, начиная с 21 мая. Это может привести к задержке поставок клиентам, дальнейшему росту цен на чипы и принесет выгоду конкурентам», – говорится в материале.
Первая забастовка в истории Samsung произошла в 2024 г. Тогда сотрудники также требовали повысить зарплаты, увеличить отпуска и улучшить систему премирования.
В феврале 2025 г. Samsung согласился на требования профсоюзов повысить зарплаты сотрудникам на 5,1%. Тогда заявлялось, что каждый сотрудник Samsung получит 30 акций компании и дополнительный бонус, которые они смогут потратить на покупку товаров компании в онлайн-магазине.