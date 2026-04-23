Песков: Путин поручил помочь всем потерявшим жилье жителям Дагестана

Песков: Путин поручил помочь всем потерявшим жилье жителям ДагестанаВ Кремле не стали отвечать на вопрос об обысках в республике
Кремль рекомендует обращаться с вопросами об обысках в Дагестане к силовикам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается обысков, то я здесь не могу ничего сказать. Я рекомендую обращаться к правоохранительным органам», – сказал он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли незаконное жилье в Дагестане выведено из серой зоны при выплате компенсаций пострадавшим, Песков указал, что президент РФ Владимир Путин призвал «очень внимательно относиться к персональной беде граждан, каждого отдельно взятого гражданина».
«В этой связи, конечно, это должно относиться и также к тем, у которых с нарушениями были построены дома и жилье», – уточнил он.
23 апреля следственные органы СК России по Дагестану провели обыски в минприроды Дагестана и в ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза». Следственные действия прошли в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности (п. «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 293 УК РФ).
По версии следствия, чиновники с 2009 по 2026 г. незаконно оформляли участки в водоохранной зоне и русле реки, где строительство запрещено. Также сотрудники администрации Махачкалы и другие должности лица выдавали разрешения на возведение многоквартирных домов, которые затем были признаны недействительными. Несмотря на судебные решения о сносе этих объектов как самовольных построек, строительство не прекратили, а меры к демонтажу не приняли, считает следствие.