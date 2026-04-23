Политика

Губернатор Пензенской области отправил в отставку правительство региона

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял решение об отставке регионального правительства на его внеочередном заседании. Об этом Мельниченко сообщил в Max.

«По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ», – написал он.

По его словам, решение об отставке связано с необходимостью повышения исполнительской дисциплины, а также увеличения качества реализации задач. Текущий состав кабмина продолжит работу до того, как будет сформирован новый состав. В это время планируется провести анализ эффективности каждого министерства.

20 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил об отставке министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова. По его словам, это произошло из-за накопившихся претензий к работе, в том числе неоперативности доведения господдержки до сельхозпроизводителей.

