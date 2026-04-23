Экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе приговорили к 10 годам за коррупцию

Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщил телеканал «Рустави-2».

Суд признал его виновным в легализации незаконных доходов и злоупотреблении служебным положением. Судья постановил конфисковать имущество Бурчуладзе, включая дом и земельный участок в Испании, а также недвижимость в Тбилиси.

Бурчуладзе был задержан Службой государственной безопасности Грузии 11 сентября 2025 г. 13 сентября он был арестован. Следствие заявило, что бывший министр организовал схему закупки медицинского оборудования через неконкурентные процедуры. В результате МРТ-аппарат был приобретен за 3,94 млн лари (около $1,5 млн) при рыночной стоимости 2,6 млн лари (около $0,9 млн).

В январе 2025 г. экс-министр с женой приобрели в Испании участок с домом стоимостью 544 000 евро, происхождение этой суммы неизвестно. Недвижимость также не была отражена в декларации.

Бурчуладзе занял пост министра обороны в феврале 2021 г. В феврале 2024 г. он подал в отставку.

