Суд арестовал экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе
Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Об этом сообщает информагентство «Интерпрессньюс».
Сторона защиты просила суд выпустить экс-министра под залог.
11 сентября служба госбезопасности Грузии задержала Бурчуладзе. На следующий день Генпрокуратура Грузии предъявила ему обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов.
Установлено, что в 2023 г. по указанию Бурчуладзе его заместитель и бывший начальник департамента закупок минобороны создали неконкурентную среду при покупке магнитно-резонансного томографа для военного госпиталя. Они были в сговоре с родственником министра. В результате цену томографа завысили до 3,94 млн лари ($1,46 млн) с 2,61 млн лари ($968 800).
По данным надзорного ведомства, в январе 2025 г. экс-министр с женой приобрел в Испании участок с домом стоимостью 544 000 евро. Происхождение этой суммы неизвестно. Для ее сокрытия в 2024 г. жена Бурчуладзе и третье лицо заключили фиктивный договор купли-продажи недвижимости. Бывший министр не указал этот участок в декларации об имуществе и легализовал доход на 1,6 млн лари ($592 000).