Кремль назвал конфронтацией планы Финляндии по ядерному оружию
Кремль расценил инициативу Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия как конфронтацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это конфронтация, так и надо понимать. Причем конфронтация в таком, в концентрированном выражении», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент инициативу, которая предусматривает возможность ввоза, транспортировки и хранения ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной. Как пояснили власти, документ направлен на устранение правовых ограничений, чтобы страна могла в полной мере использовать механизмы сдерживания НАТО.
Министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что предлагаемые изменения нацелены на повышение безопасности страны «в непредсказуемой оперативной обстановке». При этом, как следует из проекта, Финляндия намерена сохранить приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным обязательствам.