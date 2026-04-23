Кремль назвал конфронтацией планы Финляндии по ядерному оружию

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент инициативу, которая предусматривает возможность ввоза, транспортировки и хранения ядерного оружия в ситуациях, связанных с обороной. Как пояснили власти, документ направлен на устранение правовых ограничений, чтобы страна могла в полной мере использовать механизмы сдерживания НАТО.