Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия
Правительство Финляндии внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях, говорится в сообщении на его сайте.
Цель предложения, как указали власти, устранить правовые барьеры, чтобы обеспечить оборону Финляндии как части НАТО и в полной мере использовать сдерживание и оборону альянса.
«Предложенный законопроект направлен на максимальное повышение безопасности Финляндии в непредсказуемой оперативной обстановке», – заявил министр обороны Антти Хяккянен.
При этом в документе говорится, что Финляндия останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другим своим международным обязательствам.
5 марта Yle со ссылкой на источники писало, что правительство Финляндии обсуждает вопрос об отмене ограничений, связанных с ядерным оружием. Одно из них – запрет на транзит ядерного оружия через сухопутную и морскую территорию страны, а также через ее воздушное пространство.