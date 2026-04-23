Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN440,3+0,96%CNY Бирж.11,086+1,22%IMOEX2 772,48+0,39%RTSI1 164,53+0,39%RGBI120,84+0,07%RGBITR786,26+0,1%
Политика

Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия

Правительство Финляндии внесло в парламент инициативу разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия в связанных с обороной ситуациях, говорится в сообщении на его сайте.

Цель предложения, как указали власти, устранить правовые барьеры, чтобы обеспечить оборону Финляндии как части НАТО и в полной мере использовать сдерживание и оборону альянса.

«Предложенный законопроект направлен на максимальное повышение безопасности Финляндии в непредсказуемой оперативной обстановке», – заявил министр обороны Антти Хяккянен.

При этом в документе говорится, что Финляндия останется приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другим своим международным обязательствам.

5 марта Yle со ссылкой на источники писало, что правительство Финляндии обсуждает вопрос об отмене ограничений, связанных с ядерным оружием. Одно из них – запрет на транзит ядерного оружия через сухопутную и морскую территорию страны, а также через ее воздушное пространство.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте