Мирошник: от рук ВСУ погибли более 8000 мирных жителей

За первые 90 дней 2026 г. погибли 266 россиян, семеро из которых – дети. Еще 1459 мирных граждан получили ранения, рассказал он. Кроме того ВСУ за этот период выпустили по российским гражданским объектам более 43 000 боеприпасов, а в общей сложности с 2022 года их количество составило 400 000.