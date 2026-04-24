Мирошник: от рук ВСУ погибли более 8000 мирных жителей
От атак вооруженных сил Украины с начала конфликта погибли 8012 мирных граждан России, ранения получили 19 861 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга.
За первые 90 дней 2026 г. погибли 266 россиян, семеро из которых – дети. Еще 1459 мирных граждан получили ранения, рассказал он. Кроме того ВСУ за этот период выпустили по российским гражданским объектам более 43 000 боеприпасов, а в общей сложности с 2022 года их количество составило 400 000.
Российские суды рассматривают более 9500 уголовных дел по фактам преступлений ВСУ.
Мирошник заявил, что статистика замалчивается со стороны ООН. По его словам, это необходимо для президента Украины Владимира Зеленского, так как создает иллюзию безнаказанности. Для западных чиновников – это возможность использовать деньги своих налогоплательщиков на финансирование Киева.
30 января Мирошник говорил, что в 2025 г. не менее 1065 мирных жителей России погибли вследствие ударов ВСУ. Украинские военные нанесли на 42 000 ударов больше по гражданским объектам, чем в 2024 г. По словам Мирошника, на такие цели Киев выпустил не менее 130 627 боеприпасов.