Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,019-0,46%BRZL1 644+0,74%CHKZ16 750+0,9%IMOEX2 773,39+0,07%RTSI1 167,47+0,07%RGBI120,84+0,03%RGBITR786,51+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Захарова: Запад игнорирует ущерб экологии от атак ВСУ на нефтяные объекты

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не реагируют на экологический ущерб от атак беспилотников ВСУ по нефтяной инфраструктуре в России. Об этом она рассказала в ходе брифинга.

По ее словам, речь идет о последствиях ударов по нефтехранилищам и другим объектам. Она задалась вопросом, рассказали ли в Италии, Франции, Германии или Австрии о том колоссальном экологическом ущербе, который наносят «спонсируемые ими дроны, которые залетают, например, на нефтехранилища, бензоколонки».

«Нет, слова про экологию, про защиту окружающей среды остаются только словами. Как только дело доходит до реальной жизни, находятся деньги, и никто не задает вопрос, куда же они идут и что делать с экологией», – сказала Захарова.

23 апреля стало известно о локализации пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего после атаки беспилотников 20 апреля. До этого сообщалось, что вместе с дождями в городе выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет.

Роспотребнадзор фиксировал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два–три раза. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте