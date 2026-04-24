Захарова: Запад игнорирует ущерб экологии от атак ВСУ на нефтяные объекты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не реагируют на экологический ущерб от атак беспилотников ВСУ по нефтяной инфраструктуре в России. Об этом она рассказала в ходе брифинга.
По ее словам, речь идет о последствиях ударов по нефтехранилищам и другим объектам. Она задалась вопросом, рассказали ли в Италии, Франции, Германии или Австрии о том колоссальном экологическом ущербе, который наносят «спонсируемые ими дроны, которые залетают, например, на нефтехранилища, бензоколонки».
«Нет, слова про экологию, про защиту окружающей среды остаются только словами. Как только дело доходит до реальной жизни, находятся деньги, и никто не задает вопрос, куда же они идут и что делать с экологией», – сказала Захарова.
23 апреля стало известно о локализации пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего после атаки беспилотников 20 апреля. До этого сообщалось, что вместе с дождями в городе выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет.
Роспотребнадзор фиксировал превышение концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два–три раза. Жителям рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.