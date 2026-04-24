RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RGBITR786,01+0,07%
Главная / Общество /

Пожарным удалось локализовать пожар на терминале в Туапсе

Ведомости

Возгорание на морском терминале в Туапсе, возникшее после атаки беспилотников ВСУ 20 апреля, локализовано. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Работы по полной ликвидации пожара продолжаются», – говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействованы 276 человек и 77 единиц техники, включая силы МЧС России.

22 апреля сообщалось, что вместе с осадками на территории Туапсе выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет. Роспотребнадзор проводил там мониторинг качества воздуха. По данным на вечер 21 апреля, в отдельных районах концентрации бензола, ксилола и сажи превышали норму в два–три раза. Жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.

На фоне последствий ЧП в прилегающих районах временно приостановлена работа ряда учреждений. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщал, что не работают детские сады №22 и №25, а также школа №3.

Пожар начался в ночь на 20 апреля после атаки украинских БПЛА, о которой сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Изначально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Однако позднее данные уточнили: пострадали три человека, один из них погиб.

