Пожарным удалось локализовать пожар на терминале в Туапсе

22 апреля сообщалось, что вместе с осадками на территории Туапсе выпали продукты горения, в ряде микрорайонов образовался черный налет. Роспотребнадзор проводил там мониторинг качества воздуха. По данным на вечер 21 апреля, в отдельных районах концентрации бензола, ксилола и сажи превышали норму в два–три раза. Жителям рекомендовали сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми и использовать маски.