Что известно об атаке ВСУ на Туапсе

Что известно об атаке ВСУ на ТуапсеПорт города получил повреждения, один человек погиб и еще несколько пострадали
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Изначально глава региона рассказал об одном погибшем и одном пострадавшим. Он уточнял, что погибший находился в морском порту, где после атаки начался пожар.
Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число пострадавших выросло до трех, при этом один из них погиб. Один пострадавший был госпитализирован с отравлением из многоквартирного дома, где после падения обломков БПЛА произошла разгерметизация газопровода.
Последствия атаки для инфраструктуры
Помимо портовой инфраструктуры повреждения получили объекты в самом городе. Сначала власти говорили о выбитых стеклах в нескольких зданиях, включая начальную школу, детский сад, музей, церковь и жилой многоквартирный дом, а также о повреждении газовой трубы. Позже оперативный штаб уточнил, что стекла были повреждены в 17 зданиях. По его данным, пострадали три частных дома, семь многоквартирных домов, четыре социально значимых объекта и три административных здания.
Глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил, что данные о последствиях продолжают уточняться и группы обхода готовы продолжать оценку ущерба. По его словам, поврежденная газовая труба протяженностью около 15 м уже восстановлена. На местах падения обломков началась уборка, для ликвидации последствий прибыли дополнительные силы «Кубань-СПАСа». Ночью в городе работал пункт временного размещения, однако позднее, как отмечали местные власти, людей там уже не оставалось.
Из-за последствий удара в Туапсе отменили занятия в муниципальных и государственных школах. Несколько детских садов – № 28, № 25, № 24 и № 22 – работали без приема детей, остальные учреждения были переведены в режим дежурных групп с обеспечением питания и сна для детей работающих родителей.
Экологические последствия
После атаки и повреждения инфраструктуры морского терминала произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. По данным оперштаба Краснодарского края, нефтяное пятно было зафиксировано на спутниковом снимке, а площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, достигла 10 000 кв. м. Для локализации разлива были установлены боновые заграждения, в работах по ликвидации последствий задействовали шесть быстроходных катеров и нефтемусоросборщиков.
На фоне этих сообщений в городе появились свидетельства так называемого «нефтяного дождя». Местные жители публиковали видео, на которых видны черные разводы и маслянистый налет на улицах и автомобилях.