Разлив нефтепродуктов в море произошел после атаки БПЛА на Туапсе
После атаки украинских БПЛА на Туапсе была повреждена инфраструктура морского терминала, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об этом говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.
Нефтяное пятно в море зафиксировано на снимке, сделанном со спутника. Согласно оценками специалистов, площадь загрязнения акватории достигла 10 000 кв. м.
Для локализации загрязнения были установлены боновые заграждения. Чтобы устранить последствия случившегося, были задействованы шесть быстроходных катеров и нефтемусоросборщиков.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки беспилотников в морском порту погиб мужчина. Кроме того, есть пострадавший. В порту начался пожар. Фрагменты БПЛА также повредили остекление в нескольких зданиях в Туапсе, включая начальную школу и детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом. Повреждения также получила газовая труба.
По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 112 украинских БПЛА в Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.