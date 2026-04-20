Разлив нефтепродуктов в море произошел после атаки БПЛА на Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате атаки беспилотников в морском порту погиб мужчина. Кроме того, есть пострадавший. В порту начался пожар. Фрагменты БПЛА также повредили остекление в нескольких зданиях в Туапсе, включая начальную школу и детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом. Повреждения также получила газовая труба.