Число пострадавших при атаке в Туапсе увеличилось до трех

Количество пострадавших в результате ударов украинских беспилотников в Туапсе в ночь на 20 апреля выросло до трех, один из них погиб, сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что появилась информация о мужчине, которого госпитализировали с отравлением из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что один человек погиб из-за ударов беспилотников ВСУ в порту Туапсе. Еще одному пострадавшему, по его словам, оказывают медпомощь. В порту было зафиксировано возгорание, обломки дронов повредили остекление в нескольких зданиях населенного пункта. Среди них начальная школа и детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом.

Краснодарский край также был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 16 апреля. Тогда в Туапсе погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Пострадали также Лоо, Дагомыс и Новороссийск.

