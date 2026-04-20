Число пострадавших при атаке в Туапсе увеличилось до трех

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что один человек погиб из-за ударов беспилотников ВСУ в порту Туапсе. Еще одному пострадавшему, по его словам, оказывают медпомощь. В порту было зафиксировано возгорание, обломки дронов повредили остекление в нескольких зданиях населенного пункта. Среди них начальная школа и детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом.