Пожар на терминале в Туапсе вызвал выпадение черного налета с дождем

В Туапсе после пожара на морском терминале, возникшего из-за атаки украинских БПЛА, вместе с дождем выпали продукты горения. В ряде микрорайонов города на поверхностях образовался черный налет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пожар на терминале продолжают тушить третьи сутки. Для ускорения ликвидации возгорания группировку сил увеличили: на месте работают 276 человек и 77 единиц техники.

По данным оперштаба, из-за интенсивного горения в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля осели вместе с осадками. Наиболее заметные последствия зафиксированы в микрорайонах Грознефть, Сортировка, Звездный, а также в Центральном районе.

Роспотребнадзор ведет мониторинг качества воздуха. По данным на вечер 21 апреля, в отдельных районах концентрации бензола, ксилола и сажи превышали допустимые значения в два-три раза. Из-за дождя 22 апреля замеры не проводились.

Жителям рекомендовано сократить время пребывания на улице, держать окна закрытыми и использовать маски при выходе из помещений.

Пожар возник в ночь на 20 апреля после атаки украинских беспилотников на Туапсе, о которой сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Изначально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Позже оперштаб уточнил, что пострадали три человека, один из них погиб. Один из пострадавших был госпитализирован с отравлением после разгерметизации газопровода в жилом доме, где упали обломки БПЛА.

