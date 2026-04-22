Пожар на терминале в Туапсе вызвал выпадение черного налета с дождем

Пожар возник в ночь на 20 апреля после атаки украинских беспилотников на Туапсе, о которой сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Изначально сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем. Позже оперштаб уточнил, что пострадали три человека, один из них погиб. Один из пострадавших был госпитализирован с отравлением после разгерметизации газопровода в жилом доме, где упали обломки БПЛА.