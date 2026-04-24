Нетаньяху вылечился от рака предстательной железы

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прошел лечение после обнаружения опухоли в предстательной железе на ранней стадии. Об этом он сам сообщил в соцсети X.

«На последнем обследовании был обнаружен крошечный участок менее сантиметра в предстательной железе. При обследовании выяснилось, что это очень ранняя стадия злокачественной опухоли, без какого-либо распространения или метастазов», – рассказал израильский премьер.

По его словам, он регулярно проходил обследования, так как полтора года назад перенес операцию по удалению доброкачественного образования.

Нетаньяху подчеркнул, что сразу прошел лечение, и отметил, что предпочитает «разобраться немедленно» с возможной угрозой, о которой узнает заблаговременно.

В конце 2024 г. Associated Press сообщало, что Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению простаты. Тогда агентство писало, что израильский премьер создавал образ человека, не имеющего никаких проблем со здоровьем, но в последние году ему становится все сложнее держать себя в форме, учитывая кризисные ситуации в стране.

