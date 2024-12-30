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Премьер-министр Израиля перенес операцию по удалению простаты

Ведомости

Операция по удалению простаты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителей больницы, где проходила процедура.

«Доктор Офер Гофрит, заведующий урологическим отделением Иерусалимского медицинского центра "Хадасса", в видеообращении, опубликованном поздно вечером в воскресенье, сказал, что процедура прошла успешно и "не было опасений" по поводу рака или злокачественной опухоли», – говорится в сообщении.

По информации издания, Нетаньяху создавал образ человека, не имеющего никаких проблем со здоровьем, но в последние году ему становится все сложнее держать себя в форме, учитывая кризисные ситуации в стране – конфликт в секторе Газа и судебный процесс по делу о предполагаемой коррупции.

7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» произошло обострение конфликта на Ближнем Востоке. Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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