Премьер-министр Израиля перенес операцию по удалению простаты

По информации издания, Нетаньяху создавал образ человека, не имеющего никаких проблем со здоровьем, но в последние году ему становится все сложнее держать себя в форме, учитывая кризисные ситуации в стране – конфликт в секторе Газа и судебный процесс по делу о предполагаемой коррупции.