Премьер-министр Израиля перенес операцию по удалению простаты
Операция по удалению простаты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителей больницы, где проходила процедура.
«Доктор Офер Гофрит, заведующий урологическим отделением Иерусалимского медицинского центра "Хадасса", в видеообращении, опубликованном поздно вечером в воскресенье, сказал, что процедура прошла успешно и "не было опасений" по поводу рака или злокачественной опухоли», – говорится в сообщении.
По информации издания, Нетаньяху создавал образ человека, не имеющего никаких проблем со здоровьем, но в последние году ему становится все сложнее держать себя в форме, учитывая кризисные ситуации в стране – конфликт в секторе Газа и судебный процесс по делу о предполагаемой коррупции.
7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки «Хамас» произошло обострение конфликта на Ближнем Востоке. Израиль начал военную операцию в секторе Газа.