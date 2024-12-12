Нетаньяху намекнул на возможность смены власти в Иране

«Израиль хочет мира. Мы хотим мира со всеми, кто действительно этого хочет. И я уверен, вы, граждане Ирана, знаете это. Я знаю, что, как и мы, вы хотите мира. Но вы страдаете под властью режима, поработившего вас и угрожающего нам», – сказал израильский премьер.