Нетаньяху намекнул на возможность смены власти в Иране
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом о мире и «свободном Иране». Видеообращение политика с субтитрами на языке фарси размещено на его странице в X.
«Израиль хочет мира. Мы хотим мира со всеми, кто действительно этого хочет. И я уверен, вы, граждане Ирана, знаете это. Я знаю, что, как и мы, вы хотите мира. Но вы страдаете под властью режима, поработившего вас и угрожающего нам», – сказал израильский премьер.
По его словам, нынешние власти Ирана «боятся вас – иранский народ». Далее Нетаньяху заявил, что «настанет день, когда Иран будет свободен» и упомянул лозунг иранских протестов 2022 г. – «женщины, жизнь, свобода».
«Такое будущее ждет Иран. Это будущее мира. И я не сомневаюсь, что мы вместе воплотим это будущее – намного раньше, чем кто-либо мог представить. Я знаю и верю, что мы превратим Ближний Восток в маяк процветания, прогресса и мира», – заключил он.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября 2023 г. после атаки проиранской палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля и захвата заложников боевиками. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, в результате которой погибли свыше 43 000 человек. В ходе боев Израиль ликвидировал двух лидеров группировки – Исмаила Ханию и Яхья Синвара.
В сентябре этого года Израиль объявил операцию против другой проиранской группировки – ливанского движения «Хезболла». 27 сентября стало известно о гибели лидера движения Хасана Насраллы в результате израильского удара.
8 декабря к власти в Сирии, где с 1970 г. страной руководила союзническая Ирану династия Асадов, пришла вооруженная оппозиция. Президент страны Башар Асад бежал из страны, вечером того же дня стало известно, что он прибыл в Москву. На этом фоне Израиль занял спорную территорию Голанских высот на юге Сирии.