Приведет ли вторжение Израиля в Сирию к новому конфликту

Приведет ли вторжение Израиля в Сирию к новому конфликтуИзраильские войска находятся в 25 км от сирийской столицы
Армия обороны Израиля в ходе продолжающегося наступления заняла большую часть буферной зоны на Голанских высотах на юге Сирии и находится примерно в 25 км к юго-западу от Дамаска, передает Reuters со ссылкой на источники. Военная операция началась сразу после свержения президента страны Башара Асада 8 декабря. Одновременно израильские ВВС нанесли массовые удары по крупнейшим сирийским авиабазам и по катерам ВМС Сирии.
О продвижении войск Израиля вглубь территории Сирии также сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, близкий к движению «Хезболла». По его данным, израильская бронетехника продвинулась мимо города Эль-Кунейтра (около 55 км до Дамаска) и на пути в сирийскую столицу установила контроль над городами и деревнями Аарна, Бакасм, Эр-Реемех, Хина, Кала, Джандал, Эль-Хусейния, Джита и Эль-Хашаб. На этом фоне, как передает Russia Today со ссылкой на источники, израильские беспилотники беспрерывно атакуют Дамаск.
При этом представители израильского военного командования отрицают сообщение о продвижении своей армии к Дамаску. «Наши войска присутствуют лишь внутри буферной зоны и на оборонительных позициях вблизи границы, чтобы защитить Израиль», – написал на странице Армии обороны Израиля в Х на арабском ее представитель Авичай Адраи.
Как появилась буферная зона на Голанах
Израиль оккупировал западную часть Голанских высот в 1967 г. во время Шестидневной войны. Сирийская армия попыталась отвоевать эту территорию у еврейского государства в войне Судного дня в 1973 г., но была отброшена израильтянами. Через год стороны заключили соглашение о разграничении войск, а к востоку от оккупированных Голанских высот была образована демилитаризованная зона, куда вошли миротворческие силы ООН. В 1981 г. израильский парламент принял закон об аннексии Голанских высот.
Тем не менее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал израильские власти остановить продвижение их войск в Сирии. А представитель ООН Стефан Дюжаррик даже сообщил о недолгой перестрелке между миротворцами ООН, дислоцированными в демилитаризованной зоне с 1974 г., и израильской армией. По его словам, израильские военные изъяли у них часть боеприпасов и вооружений, правда, позже они не полностью вернули их.
Как сообщает Al Jazeera, израильские ВВС нанесли удар по аэропорту Акраба в пригороде Дамаска, а также по батальону ПВО сирийской армии в районе Маалула. В результате этой атаки, как передает корреспондент телеканала, были уничтожены десятки сирийских вертолетов и боевых самолетов. Военный источник The Times of Israel сообщил об уничтожении нескольких сирийских ракетных катеров в Латакии израильскими ракетными катерами. Всего, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, израильская армия нанесла более 320 ударов по различным объектам.
Масштабные атаки ВВС Израиля совпали с назначением на должность премьер-министра переходного правительства Мухаммеда аль-Башира. По данным телеканала Al Jazeera, с 2022 г. он работал министром развития и гуманитарных вопросов в сирийском правительстве спасения, сформированном боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам
Израильская армия вошла в буферную зону, чтобы минимизировать для своей страны потенциальные риски эскалации на сирийском направлении, поясняет главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. После захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией пропало предсказуемое для израильтян правительство и исчезли понятные механизмы и процедуры обеспечения безопасности на границе, отмечает эксперт: «Израильские военные ни разу не входили в буферную зону даже в разгар гражданской войны между правительственными войсками и джихадистами. Но сейчас ситуация изменилась, страну контролируют люди, которые не признают за Израилем права на существование и имеют отношение к запрещенным в России террористам из «Аль-Каиды» и ИГ
С точки зрения израильтян, вторжение израильской армии на юг Сирии – оборонительная мера, направленная на предотвращение или по крайней мере снижение рисков, которые могут в перспективе исходить с сирийской территории, соглашается научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, операция израильтян в республике – временный тактический шаг.
Реакция США
Советник уходящего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в среду направится в Израиль, где в ходе своего визита обсудит ситуацию в Сирии и усилия по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением «Хамас», сообщил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «Джейк Салливан, наш советник по национальной безопасности, отправится в Израиль завтра. Безусловно, повестка будет насыщенной, но Сирия, несомненно, будет в числе главных тем обсуждения», – заявил Кирби. По его словам, Байден продолжает быть полностью информированным о событиях в арабской республике и поддерживает контакт с партнерами Вашингтона в регионе: «Он также поручил своему совету по национальной безопасности делать то же самое».
Израиль не собирается перекраивать сирийскую границу в свою пользу и покинет демилитаризованную зону, как только в Сирии появится ответственная власть, не состоящая из исламистов, а страну не будет раздирать война, полагает Марьясис.
Прогнозировать продолжительность нахождения израильской армии на сирийской территории крайне сложно из-за нестабильности в Сирии, говорит Самарская. «Сомневаюсь, что их пребывание на этой территории приведет к серьезным сирийско-израильским столкновениям в ближайшей перспективе. Но с учетом разнородности акторов в сирийском конфликте исключать эскалацию как таковую сложно, и именно вероятность такого сценария побуждает Израиль принимать превентивные меры», – заключил эксперт.