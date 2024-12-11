Приведет ли вторжение Израиля в Сирию к новому конфликту

Израильская армия вошла в буферную зону, чтобы минимизировать для своей страны потенциальные риски эскалации на сирийском направлении, поясняет главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. После захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией пропало предсказуемое для израильтян правительство и исчезли понятные механизмы и процедуры обеспечения безопасности на границе, отмечает эксперт: «Израильские военные ни разу не входили в буферную зону даже в разгар гражданской войны между правительственными войсками и джихадистами. Но сейчас ситуация изменилась, страну контролируют люди, которые не признают за Израилем права на существование и имеют отношение к запрещенным в России террористам из «Аль-Каиды» и ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) ».