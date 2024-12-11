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Приведет ли вторжение Израиля в Сирию к новому конфликту

Израильские войска находятся в 25 км от сирийской столицы
Нурлан Гасымов
Во время вторжения израильские военные также атаковали посты миротворцев ООН на Голанах
Во время вторжения израильские военные также атаковали посты миротворцев ООН на Голанах / Shir Torem / Reuters

Армия обороны Израиля в ходе продолжающегося наступления заняла большую часть буферной зоны на Голанских высотах на юге Сирии и находится примерно в 25 км к юго-западу от Дамаска, передает Reuters со ссылкой на источники. Военная операция началась сразу после свержения президента страны Башара Асада 8 декабря. Одновременно израильские ВВС нанесли массовые удары по крупнейшим сирийским авиабазам и по катерам ВМС Сирии.

О продвижении войск Израиля вглубь территории Сирии также сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, близкий к движению «Хезболла». По его данным, израильская бронетехника продвинулась мимо города Эль-Кунейтра (около 55 км до Дамаска) и на пути в сирийскую столицу установила контроль над городами и деревнями Аарна, Бакасм, Эр-Реемех, Хина, Кала, Джандал, Эль-Хусейния, Джита и Эль-Хашаб. На этом фоне, как передает Russia Today со ссылкой на источники, израильские беспилотники беспрерывно атакуют Дамаск.

При этом представители израильского военного командования отрицают сообщение о продвижении своей армии к Дамаску. «Наши войска присутствуют лишь внутри буферной зоны и на оборонительных позициях вблизи границы, чтобы защитить Израиль», – написал на странице Армии обороны Израиля в Х на арабском ее представитель Авичай Адраи.

Как появилась буферная зона на Голанах

Израиль оккупировал западную часть Голанских высот в 1967 г. во время Шестидневной войны. Сирийская армия попыталась отвоевать эту территорию у еврейского государства в войне Судного дня в 1973 г., но была отброшена израильтянами. Через год стороны заключили соглашение о разграничении войск, а к востоку от оккупированных Голанских высот была образована демилитаризованная зона, куда вошли миротворческие силы ООН. В 1981 г. израильский парламент принял закон об аннексии Голанских высот.

Тем не менее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал израильские власти остановить продвижение их войск в Сирии. А представитель ООН Стефан Дюжаррик даже сообщил о недолгой перестрелке между миротворцами ООН, дислоцированными в демилитаризованной зоне с 1974 г., и израильской армией. По его словам, израильские военные изъяли у них часть боеприпасов и вооружений, правда, позже они не полностью вернули их.

Как сообщает Al Jazeera, израильские ВВС нанесли удар по аэропорту Акраба в пригороде Дамаска, а также по батальону ПВО сирийской армии в районе Маалула. В результате этой атаки, как передает корреспондент телеканала, были уничтожены десятки сирийских вертолетов и боевых самолетов. Военный источник The Times of Israel сообщил об уничтожении нескольких сирийских ракетных катеров в Латакии израильскими ракетными катерами. Всего, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, израильская армия нанесла более 320 ударов по различным объектам.

Во время вторжения израильские военные также атаковали посты миротворцев ООН на Голанах

Масштабные атаки ВВС Израиля совпали с назначением на должность премьер-министра переходного правительства Мухаммеда аль-Башира. По данным телеканала Al Jazeera, с 2022 г. он работал министром развития и гуманитарных вопросов в сирийском правительстве спасения, сформированном боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам (организация признана террористической и запрещена в РФ)» в составе коалиции на подконтрольной им территории в провинции Идлиб. Ряд арабских СМИ называют его близким соратником лидера группировки Абу Мухаммеда аль-Джулани.

Израильская армия вошла в буферную зону, чтобы минимизировать для своей страны потенциальные риски эскалации на сирийском направлении, поясняет главный редактор журнала «Экономика Ближнего Востока» Дмитрий Марьясис. После захвата власти в Сирии вооруженной оппозицией пропало предсказуемое для израильтян правительство и исчезли понятные механизмы и процедуры обеспечения безопасности на границе, отмечает эксперт: «Израильские военные ни разу не входили в буферную зону даже в разгар гражданской войны между правительственными войсками и джихадистами. Но сейчас ситуация изменилась, страну контролируют люди, которые не признают за Израилем права на существование и имеют отношение к запрещенным в России террористам из «Аль-Каиды» и ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ)». 

С точки зрения израильтян, вторжение израильской армии на юг Сирии – оборонительная мера, направленная на предотвращение или по крайней мере снижение рисков, которые могут в перспективе исходить с сирийской территории, соглашается научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. По ее словам, операция израильтян в республике – временный тактический шаг. 

Реакция США

Советник уходящего президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в среду направится в Израиль, где в ходе своего визита обсудит ситуацию в Сирии и усилия по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением «Хамас», сообщил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «Джейк Салливан, наш советник по национальной безопасности, отправится в Израиль завтра. Безусловно, повестка будет насыщенной, но Сирия, несомненно, будет в числе главных тем обсуждения», – заявил Кирби. По его словам, Байден продолжает быть полностью информированным о событиях в арабской республике и поддерживает контакт с партнерами Вашингтона в регионе: «Он также поручил своему совету по национальной безопасности делать то же самое».

Израиль не собирается перекраивать сирийскую границу в свою пользу и покинет демилитаризованную зону, как только в Сирии появится ответственная власть, не состоящая из исламистов, а страну не будет раздирать война, полагает Марьясис. 

Прогнозировать продолжительность нахождения израильской армии на сирийской территории крайне сложно из-за нестабильности в Сирии, говорит Самарская. «Сомневаюсь, что их пребывание на этой территории приведет к серьезным сирийско-израильским столкновениям в ближайшей перспективе. Но с учетом разнородности акторов в сирийском конфликте исключать эскалацию как таковую сложно, и именно вероятность такого сценария побуждает Израиль принимать превентивные меры», – заключил эксперт.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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