SVCB12,405-2,59%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,89-0,75%RGBITR780,49-0,7%
Главная / Политика /

Михаил Мишустин назначил Елену Тумакову замминистра науки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на пост замминистра науки и высшего образования РФ была назначена Елена Тумакова, ранее занимавшая должность советника главы Минобрнауки. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Тумакову Елену Вадимовну заместителем министра науки и высшего образования РФ», – говорится в тексте распоряжения.

Тумакова родилась в 1977 г. в Тюмени. Она является кандидатом филологических наук, доцентом. С 2004 по 2010 г. Тумакова исполняла обязанности замдекана филологического факультета по учебно-методической работе, а затем замдиректора Института филологии и журналистики. С 2021 г. она также работала советником министра науки и высшего образования РФ.

