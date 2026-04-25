Польша подняла в воздух истребители якобы из-за действий России
Польские военно-воздушные силы и союзная авиация были приведены в повышенную готовность якобы из-за действий России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.
В воздушное пространство республики были подняты дежурные истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки также перевели в состояние повышенной готовности.
В польском военном ведомстве подчеркнули, что данные меры носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушной границы, особенно в районах, прилегающих к зоне конфликта.
Позднее оперативное командование сообщило о завершении активной фазы дежурства.
Отмечалось, что «нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось».
Польша по тревоге подняла в воздух истребители якобы из-за действий России также 3 и 7 февраля.