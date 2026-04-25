Польша подняла в воздух истребители якобы из-за действий России

Польские военно-воздушные силы и союзная авиация были приведены в повышенную готовность якобы из-за действий России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети X.

В воздушное пространство республики были подняты дежурные истребители и самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки также перевели в состояние повышенной готовности.

В польском военном ведомстве подчеркнули, что данные меры носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушной границы, особенно в районах, прилегающих к зоне конфликта.

Позднее оперативное командование сообщило о завершении активной фазы дежурства.

Отмечалось, что «нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось».

Польша по тревоге подняла в воздух истребители якобы из-за действий России также 3 и 7 февраля.

Хотите скрыть рекламу?