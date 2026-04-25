Политика

Российские силы ПВО за сутки сбили 11 бомб и 256 БПЛА

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 256 украинских беспилотников за сутки, сообщило Минобороны РФ.

Российские силы также сбили 11 управляемых авиационных бомб. Военные РФ нанесли поражение местам временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Военные применили высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные дроны.

Ночью средства ПВО ликвидировали 127 украинских беспилотников над российскими регионами. БПЛА впервые достигли территории Урала. В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой дом, пострадали шесть человек. Она женщина госпитализирована. В Челябинской области беспилотник атаковал один из объектов инфраструктуры. Обошлось без жертв и разрушений.

