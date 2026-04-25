Российские силы ПВО за сутки сбили 11 бомб и 256 БПЛА

Ночью средства ПВО ликвидировали 127 украинских беспилотников над российскими регионами. БПЛА впервые достигли территории Урала. В Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой дом, пострадали шесть человек. Она женщина госпитализирована. В Челябинской области беспилотник атаковал один из объектов инфраструктуры. Обошлось без жертв и разрушений.