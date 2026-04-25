В Госдуме разработали новый ГОСТ для вейпов
В России подготовили обновленный ГОСТ для вейпов. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев. Документ устанавливает двухлетний срок годности, ограничивает объем жидкости и вводит предупреждающие надписи на упаковке – по аналогии с сигаретами. Проект направлен в Росстандарт и может быть опубликован в ближайшее время.
В действующий государственный стандарт планируется внести ряд важных изменений. Новый ГОСТ установит двухлетний срок годности для вейпов. Это сделано не только для защиты потребителей от недобросовестных производителей, но также должно пресечь схемы, при которых изъятые устройства после долгого хранения на складах вновь попадают в продажу, пояснил депутат.
Новый ГОСТ ограничивает объем жидкости для вейпов: в сменных капсулах – до 2 мл, в одноразовых – до 10 мл, в заправочных емкостях – до 30 мл. С рынка исчезнут «многоразовые» вейпы на 30 000–40 000 и больше затяжек и литровые флаконы жидкости.
По новому проекту запрещается оснащать устройства функциями игровой приставки или плеера. Депутат отметил, что гибридные устройства, совмещающие функцию парения и игры, приводят к тому, что вейпер постоянно держит их в руках и курит чаще.
Новый ГОСТ запрещает наносить на вейпы и их упаковку изображения еды, лекарственных растений, людей, животных, мультяшных персонажей, игр и игрушек. Сами устройства не должны напоминать игрушки. Также появятся предупреждающие надписи в черной рамке (по аналогии с сигаретами), занимающие не менее трети лицевой стороны пачки, сообщил Толмачев.
Правительство предложило разрешить регионам в экспериментальном порядке запрещать продажу вейпов с марта 2027-го по март 2032 г. Поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота вейпов. В случае принятия поправок, позволяющих субъектам России самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов, три четверти регионов могут воспользоваться этой возможностью. Такой прогноз дал Максим Королев, главный редактор агентства «Русский табак». По его словам, это практически будет означать полное исчезновение такой продукции из легального оборота.