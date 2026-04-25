В Госдуме разработали новый ГОСТ для вейпов

Правительство предложило разрешить регионам в экспериментальном порядке запрещать продажу вейпов с марта 2027-го по март 2032 г. Поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота вейпов. В случае принятия поправок, позволяющих субъектам России самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов, три четверти регионов могут воспользоваться этой возможностью. Такой прогноз дал Максим Королев, главный редактор агентства «Русский табак». По его словам, это практически будет означать полное исчезновение такой продукции из легального оборота.