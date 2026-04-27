Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,964-0,15%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 738,52+0,2%RTSI1 142,23+0,2%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,95-0,2%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Дипломаты вызвали посла Германии из-за встречи депутата бундестага с Закаевым

Ведомости

Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ после встречи в Киеве депутата бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия» (ЧРИ) Ахмедом Закаевым (включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

Послу был заявлен решительный протест. По данным МИДа, германский депутат приветствовал антироссийскую деятельность террористов из ЧРИ, которые активно участвовали в диверсиях в Белгородской и Курской областях. Кизеветтер призвал их активно сотрудничать с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов для операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в России.

В дипведомстве подчеркнули, что в Москве такую встречу расценивают «как неоспоримое доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России, в том числе через взаимодействие с террористическими структурами под эгидой киевского преступного режима».

24 апреля «Чеченская Республика Ичкерия» была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Такой же статус получили структурные подразделения организации, в том числе государственный комитет деоккупации ЧРИ, министерство государственной безопасности ЧРИ, парламент ЧРИ и др.

Организация была создана в Чечне в 1991 г. С 2007 г. ею руководит скрывающийся в Великобритании Закаев.

