Дипломаты вызвали посла Германии из-за встречи депутата бундестага с Закаевым
Посол Германии в России Александр Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ после встречи в Киеве депутата бундестага Родериха Кизеветтера с руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская республика Ичкерия» (ЧРИ) Ахмедом Закаевым (включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Послу был заявлен решительный протест. По данным МИДа, германский депутат приветствовал антироссийскую деятельность террористов из ЧРИ, которые активно участвовали в диверсиях в Белгородской и Курской областях. Кизеветтер призвал их активно сотрудничать с ФРГ, в том числе для вербовки проживающих в Германии российских релокантов для операций по дестабилизации общественно-политической обстановки в России.
В дипведомстве подчеркнули, что в Москве такую встречу расценивают «как неоспоримое доказательство нацеленности германских властей на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для национальной безопасности России, в том числе через взаимодействие с террористическими структурами под эгидой киевского преступного режима».
24 апреля «Чеченская Республика Ичкерия» была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Такой же статус получили структурные подразделения организации, в том числе государственный комитет деоккупации ЧРИ, министерство государственной безопасности ЧРИ, парламент ЧРИ и др.
Организация была создана в Чечне в 1991 г. С 2007 г. ею руководит скрывающийся в Великобритании Закаев.