Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GMKN136,98-0,57%CNY Бирж.10,947-0,3%IMOEX2 734,15+0,04%RTSI1 151,37+1%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,46-0,26%
Политика

Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Галузину

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на портале правовой информации.

Срок службы Галузина продлевается до 14 июня 2027 г.

Галузин родился в 1960 г. Является выпускником Института стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова. Работает в системе МИД России с 1983 г. Занимал различные должности в центральном аппарате ведомства и за рубежом. С 2018 по 2022 г. был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии. Указом президента от 25 ноября 2022 г. Галузин был назначен заместителем министра иностранных дел РФ.

Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Дружбы, знак отличия «За безупречную службу» XXV лет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь