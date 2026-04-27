Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Галузину
Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной государственной гражданской службы замминистра иностранных дел РФ Михаилу Галузину. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на портале правовой информации.
Срок службы Галузина продлевается до 14 июня 2027 г.
Галузин родился в 1960 г. Является выпускником Института стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова. Работает в системе МИД России с 1983 г. Занимал различные должности в центральном аппарате ведомства и за рубежом. С 2018 по 2022 г. был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии. Указом президента от 25 ноября 2022 г. Галузин был назначен заместителем министра иностранных дел РФ.
Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Дружбы, знак отличия «За безупречную службу» XXV лет.