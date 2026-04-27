Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Галузину

Галузин родился в 1960 г. Является выпускником Института стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова. Работает в системе МИД России с 1983 г. Занимал различные должности в центральном аппарате ведомства и за рубежом. С 2018 по 2022 г. был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии. Указом президента от 25 ноября 2022 г. Галузин был назначен заместителем министра иностранных дел РФ.