Политика

Путин оценил низкий уровень безработицы в Петербурге

Ведомости

Безработицы в Санкт-Петербурге «практически нет». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, заслушав доклад губернатора города Александра Беглова.

По данным Беглова, сейчас уровень безработицы в городе составляет 1,5%. Путин отреагировал: «Практически нет».

Согласно данным Петростата, на конец февраля в качестве безработных в городе было зарегистрировано 10 700 человек, в том числе 8700 человек получали пособие по безработице. В феврале этого года статус безработного получили 3100 человек, что на 40,7% больше показателей февраля 2025 г. 

По графику статслужбы, на конец февраля текущего года, как и на конец февраля 2025 г., уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% к численности рабочей силы.

