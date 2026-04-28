Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,914-0,24%ARSA8,1+0,62%CHMK3 950-1,62%IMOEX2 732,15-0,01%RTSI1 150,53-0,01%RGBI119,41-0,04%RGBITR778,39-0,01%
Главная / Политика /

В Канаде создадут инвестиционный фонд для дистанцирования от США

Канада создаст фонд для инвестиций, аналогичный используемым крупными экспортерами нефти, для снижения зависимости экономики страны от США. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, его слова передает The New York Times (NYT).

Новый суверенный фонд будет инвестировать в канадскую инфраструктуру и функционировать как частная компания. Инвестировать в него также смогут жители страны.

«Это будет фонд правительства Канады, но, что еще важнее, это будет народный фонд, ваш фонд. У многих стран, богатых природными ресурсами, например у Норвегии, такие фонды есть», – заявил Карни.

Суверенные фонды – крупные инвестиционные фонды, которые обычно управляются независимо, но иногда правительства дают им общие указания, куда вкладывать средства.

19 апреля Карни назвал тесные экономические связи страны с США слабостью, требующей исправления. По его словам, правительство работает над укреплением экономики через привлечение инвестиций и подписание торговых соглашений с другими странами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь