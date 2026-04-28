В Канаде создадут инвестиционный фонд для дистанцирования от США
Канада создаст фонд для инвестиций, аналогичный используемым крупными экспортерами нефти, для снижения зависимости экономики страны от США. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, его слова передает The New York Times (NYT).
Новый суверенный фонд будет инвестировать в канадскую инфраструктуру и функционировать как частная компания. Инвестировать в него также смогут жители страны.
«Это будет фонд правительства Канады, но, что еще важнее, это будет народный фонд, ваш фонд. У многих стран, богатых природными ресурсами, например у Норвегии, такие фонды есть», – заявил Карни.
Суверенные фонды – крупные инвестиционные фонды, которые обычно управляются независимо, но иногда правительства дают им общие указания, куда вкладывать средства.
19 апреля Карни назвал тесные экономические связи страны с США слабостью, требующей исправления. По его словам, правительство работает над укреплением экономики через привлечение инвестиций и подписание торговых соглашений с другими странами.