В японском аэропорту на загрузке багажа начнут работать роботы
В аэропорту Ханэда в Токио на загрузке багажа начнут работать человекоподобные роботы. Авиакомпания Japan Airlines проведет пробный запуск на фоне резкого роста туризма и дефицита рабочей силы, пишет The Guardian.
Роботы, созданные компанией Unitree из Ханчжоу, будут перемещать багаж и грузы пассажиров по взлетно-посадочной полосе аэропорта. Эксперимент продлится до 2028 г. В ходе демонстрации для СМИ показали 130-сантиметрового робота, который, как пишет издание, «неуверенно проталкивал груз» на конвейерную ленту рядом с пассажирским самолетом и махал рукой невидимому коллеге.
Президент компании JAL Ground Service Ёситэру Судзуки заявил, что использование роботов неизбежно снизит нагрузку на сотрудников. При этом ключевые задачи и обеспечение безопасности по-прежнему будут выполнять люди.
Согласно отчету World Robotics 2025, опубликованному в сентябре 2025 г. Международной федерацией робототехники (International Federation of Robotics), совокупный парк промышленных роботов в 2024 г. составил 542 000 экземпляров, что более чем вдвое превышает показатель 2015 г. Годовой объем установок роботов превышает 500 000 единиц с 2021 г. На страны Азии приходится 74% всех новых установок.