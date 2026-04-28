Политика

Песков: Путин осуждает любые посягательства на жизнь лидеров государств

Президент России Владимир Путин всегда последовательно осуждает любые проявления насилия и, естественно, любые попытки посягательства на жизнь руководителей государств. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на очередное покушение на американского лидера Дональда Трампа.

«Что касается телефонного разговора, сегодня мне по этому поводу сказать нечего. Но, если это произойдет в дальнейшем, мы незамедлительно вас проинформируем», – сказал Песков.

26 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton. Он ранил федерального сотрудника и вынудил Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал. 27 апреля FoxNews информировал, что подозреваемому в стрельбе Коулу Аллену предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство президента США. Сам Аллен признался, что планировал ликвидировать представителей администрации Трампа.

