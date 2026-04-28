Песков: Путин осуждает любые посягательства на жизнь лидеров государств

26 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton. Он ранил федерального сотрудника и вынудил Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал. 27 апреля FoxNews информировал, что подозреваемому в стрельбе Коулу Аллену предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство президента США. Сам Аллен признался, что планировал ликвидировать представителей администрации Трампа.