Что известно о стрельбе на приеме с Трампом

По данным правоохранительных органов, подозреваемый – 31-летний мужчина из Торранса (Калифорния) – был задержан после перестрелки с агентами Секретной службы в вестибюле отеля, в нескольких шагах от бального зала, переполненного гостями мероприятия, пишет Bloomberg. Власти официально не разгласили его имя, но CNN со ссылкой на три источника сообщает, что задержанный был опознан как Коул Томас Аллен. Прокурор США по округу Колумбия Джинин Пирро заявила журналистам, что подозреваемый 27 апреля предстанет перед федеральным судом. К расследованию подключена совместная оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом.