Что известно о стрельбе на приеме с Трампом

Что известно о стрельбе на приеме с ТрампомПострадал один человек, погибших нет
Мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника и вынудив президента США Дональда Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал, где проводился ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме.
Кто стрелял
По данным правоохранительных органов, подозреваемый – 31-летний мужчина из Торранса (Калифорния) – был задержан после перестрелки с агентами Секретной службы в вестибюле отеля, в нескольких шагах от бального зала, переполненного гостями мероприятия, пишет Bloomberg. Власти официально не разгласили его имя, но CNN со ссылкой на три источника сообщает, что задержанный был опознан как Коул Томас Аллен. Прокурор США по округу Колумбия Джинин Пирро заявила журналистам, что подозреваемый 27 апреля предстанет перед федеральным судом. К расследованию подключена совместная оперативная группа ФБР по борьбе с терроризмом.
Временный начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэрролл заявил, что следователи полагают, что подозреваемый был гостем отеля. Он не был ранен в результате стрельбы, но был доставлен в местную больницу для обследования. Кэрролл заявил, что подозреваемый, по-видимому, действовал в одиночку и что общественной угрозы больше нет.
Кого ранили
Во время перестрелки был ранен офицер Секретной службы. Его жизни ничего не угрожает, он находится в хорошем расположении духа и, как ожидается, полностью поправится. Трамп уже связался с раненым по телефону.
Что происходило в зале
В тот момент, когда раздались выстрелы, в бальном зале находились президент Трамп, первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и тысячи гостей. На сцене выступал менталист Оз Перлман.
«Я услышал шум и подумал, что это упавший поднос», – позже признался Трамп журналистам.
Однако гости быстро поняли серьезность ситуации, когда агенты Секретной службы в бронежилетах с длинноствольным оружием бросились по центральному проходу. Президент и другие высокопоставленные лица спрятались под столом на сцене, после чего были срочно эвакуированы из зала. Среди эвакуированных – министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший с супругой и госсекретарь Марко Рубио. Одна из гостей, Эрика Кирк (вдова Чарли Кирка, убитого в сентябре прошлого года), также искала укрытие вместе с другими присутствующими.
Хотя по данным службы безопасности нападавший так и не прорвался в бальный зал и Трамп изначально хотел вернуться на сцену, мероприятие было сорвано. Почти час спустя президент написал в соцсети Truth Social, что возвращается в Белый дом для проведения пресс-конференции.
«Я поговорил со всеми представителями, ответственными за проведение мероприятия, и мы перенесем его в течение 30 дней», – заявил Трамп.
Это уже третий за три года случай, когда Трамп столкнулся с опасностью. Во время предвыборной кампании 2024 г. он пережил два покушения, в том числе пулю, заделившую его ухо в Батлере, штат Пенсильвания.