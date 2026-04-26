Как в мире отреагировали на стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия Трампа

Как в мире отреагировали на стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия ТрампаЛидеры Канады, Мексики и Австралии осудили политическое насилие
Лидеры стран со всего мира осудили акт «политического насилия» и выразили облегчение в связи с тем, что президент США Дональд Трамп, официальные лица и журналисты не пострадали в результате стрельбы на ужине для корреспондентов в отеле Washington Hilton.
«Ведомости» собрали реакции мировых лидеров на стрельбу.
Премьер-министр Канады Марк Карни написал в социальной сети X: «Я рад, что президент, первая леди и все гости в безопасности после сообщений о стрельбе на ужине для корреспондентов в Белом доме в Вашингтоне сегодня вечером».
«Политическому насилию нет места ни в одной демократической стране, и я мысленно с теми, кого потрясло это тревожное событие» – подчеркнул он.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что «хорошо, что президент Трамп и его жена в безопасности после недавних событий».
«Мы выражаем им свое уважение. Насилие недопустимо», – сказала Шейнбаум.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что рад узнать, что все участники мероприятия в безопасности. «Мы высоко оцениваем работу Секретной службы и правоохранительных органов за их оперативные действия», – говорится в его заявлении.
На ужине присутствовали посол Великобритании в США Кристиан Тернер и несколько сотрудников посольства. В своем аккаунте в X он написал, что он и другие «благодарны за быструю и профессиональную реакцию Секретной службы».
«Мы благодарны за то, что президент и все присутствующие не пострадали, и желаем скорейшего выздоровления раненому офицеру», – заявил Тернер.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди также осудил нападение. «Насилию нет места в демократическом обществе, и оно должно быть безоговорочно осуждено», – написал Моди в соцсети X.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что насилие не может быть оправдано нигде в мире. «Я с облегчением узнала, что президент Трамп в безопасности после этих ужасающих выстрелов», – написала Такаити в соцсети X.
Как республиканцы, так и демократы США выступили в социальных сетях с осуждением нападения на ужине корреспондентов в Белом доме и выразили облегчение в связи с тем, что президент не пострадал. «Политическому насилию нет места в нашей демократии», – написала сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд в X. «Как человек, чья семья пострадала от политического насилия, я молюсь за раненного офицера и всех, кто пережил эти ужасные события», – заявила бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в соцсети X. «Единственное, в чем я уверен, так это в том, что время, в котором мы живем, порождает беспрецедентный поток угроз в адрес президента Трампа и других государственных чиновников», – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани выступил против нападения, заявив, что «политическое насилие абсолютно неприемлемо».
Вечером 25 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника и вынудив Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал, где проводился ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Мероприятие перенесли, жизни пострадавшего ничто не угрожает.