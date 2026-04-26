Как в мире отреагировали на стрельбу в Вашингтоне во время мероприятия Трампа

Как республиканцы, так и демократы США выступили в социальных сетях с осуждением нападения на ужине корреспондентов в Белом доме и выразили облегчение в связи с тем, что президент не пострадал. «Политическому насилию нет места в нашей демократии», – написала сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд в X. «Как человек, чья семья пострадала от политического насилия, я молюсь за раненного офицера и всех, кто пережил эти ужасные события», – заявила бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в соцсети X. «Единственное, в чем я уверен, так это в том, что время, в котором мы живем, порождает беспрецедентный поток угроз в адрес президента Трампа и других государственных чиновников», – заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани выступил против нападения, заявив, что «политическое насилие абсолютно неприемлемо».