Песков: пусть Украина и Израиль сами разбираются с поставками зерна

27 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник писал в X, что Украина предупредила Израиль о возможном кризисе в двусторонних отношениях, если в порту Хайфы будет разгружено российское судно с зерном. По утверждению Киева, это зерно было вывезено из новых регионов. Имеется в виду судно Panoramits, за которым наблюдает украинская сторона.