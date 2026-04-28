Политика

Песков: пусть Украина и Израиль сами разбираются с поставками зерна

Украина и Израиль должны сами разбираться по спорным вопросам насчет поставок зерна из России в Хайфу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили насчет дипломатического скандала между Украиной и Израилем, связанного с поставками зерна из РФ, который Киев считает украденным.

«Послушайте, давайте, пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело», – ответил Песков.

27 апреля журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник писал в X, что Украина предупредила Израиль о возможном кризисе в двусторонних отношениях, если в порту Хайфы будет разгружено российское судно с зерном. По утверждению Киева, это зерно было вывезено из новых регионов. Имеется в виду судно Panoramits, за которым наблюдает украинская сторона.

